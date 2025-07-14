AK Parti İl Başkanı Yıldırım: 'Türkiye yüzyılının başarıya ulaşmasının önündeki en önemli engellerden biri daha kaldırıldı'

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Türkiye yüzyılının başarıya ulaşmasının önündeki en önemli engellerden birinin daha kaldırıldığını dile getirerek, "Son dönemde takip ettiğimiz Terörsüz Türkiye projesi, bir müzakerenin, bir pazarlığın veya bir al ver sürecinin neticesi değildir. Çok net" dedi.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım, İl Başkanlığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Temmuz'da yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Türkiye'nin terörle mücadelesinde yeni bir döneme girdiğini belirten Yıldırım, "Terörsüz Türkiye projesi bir müzakere değil, devletimizin kararlı duruşunun sonucudur" dedi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörsüz Türkiye vizyonuna tam destek verdiklerini vurguladı.

"Türkiye projesi, bir müzakerenin, bir pazarlığın veya bir al ver sürecinin neticesi değildir"

Sürecin geçmişte denenmiş ama sonuç alınamamış örnekleri olduğunu hatırlatan Yıldırım, bu kez siyasi ve toplumsal zeminde güçlü bir birliktelikle hareket edildiğine dikkat çekerek, "Gerçekten bizim için tarihi bir süreç. Siyaseten yürüttüğümüz ve liderimizle birlikte kadrolar anlamında ama toplumsal barış anlamında da yine tarihi bir süreç. Bu sürecin geçmişte bazen denenmişlikleri oldu ama maalesef onlar başarıya ulaşmadı. İnşallah, 41 yıllık terör konusunun başarıya ulaşacağını düşünüyoruz ve bu konuda da müsterihiz. Bizler bunu bu şekilde bir manifesto şeklinde 12 Temmuz'da cumhurbaşkanımızın istişare toplantısında yaptığı açıklamayı hem özümsedik hem kabul ettik hem de yürekten alkışladık. Biz liderimize güveniyoruz. Mutlaka bunun farklı bakış açıları, farklı değerlendirmeleri ya da itirazları ve soru işaretleri toplumsal bazda olabilir. Ama bir şeye çok önemseyerek, altını da çizerek söylüyorum, endişeye gerek yok. Hepimiz buna sevinmeliyiz. Yeni bir süreç. Büyük Türkiye'nin ayak izleri ve bundan sonraki Türkiye yüzyılının başarıya ulaşmasının önündeki en önemli engellerden biri daha kaldırıldı. Son dönemde takip ettiğimiz Terörsüz Türkiye projesi, bir müzakerenin, bir pazarlığın veya bir al ver sürecinin neticesi değildir. Çok net" diye konuştu.

"Ülkemiz ve bölgemiz için hayırlı olsun"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürece verdiği desteğe de değinen Yıldırım, "Herkes şundan emin olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurunu çiğnetmeyiz, başını öne asla eğdirmeyiz. Cumhurbaşkanımızın hitaplarında ifade ettiği bu iki çok önemli başlığı özümseyerek şunu rahatlıkla söylemek istiyorum; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, devletimin kadim ve feraset sahibi aklına, Cumhur İttifakını temsilen ve yüce Türk milleti adına devletimizi en üst düzeyde temsil eden cumhurbaşkanımızın duruşu ve tasarrufuna tamamen güveniyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti onuruna, şehitlerimizin aziz hatıralarına ve aziz milletimizin hukukuna halel getirmeksizin büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşacaktır. Devletimizin gücü, liderimiz ve hükümetimizin kararlılığı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dirayeti, biz zamanlar terör batağına sürüklenmek istenen ve vatandaşlarımızın temsiliyetini meşru siyasal zemine transfer etmektir. Bunu da çok önemsiyoruz. Ülkemiz ve bölgemiz için hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ