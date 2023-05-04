AK Parti İl Başkanı Yıldırım'dan 'CHP'li belediyede işe alınan akraba ve meclis üyesinin oğlu' tepkisi

CHP'li Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı'nın akrabasını ve bir meclis üyesinin oğlunu işe aldığını söyleyen AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "CHP kadrolarından ve meclis üyelerinizin çocuklarından, akrabalarından belediyede işe başlatılmayan kaldı mı?" dedi.

Yıldırım, CHP'li Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı'nın belediye iştiraklerinden Kayı A.Ş.'den seçim öncesi bir alım gerçekleştiğini ifade etti. Bunlardan birinin de İYİ Partili bir belediye meclis üyesinin oğlu olduğunu iddia eden Yıldırım, "Ne müze yapmışız arkadaş. Müzeye personel ala ala dolduramadılar kadroyu. Aldığınız personeller iş bulamamaktan, kontrolsüzlükten, kahvelerde otururken canı sıkılıyor benden söylemesi. Memlekette basın biriminde çalışabilecek birçok yetenekli gencimiz varken neden İstanbul'dan akrabanı getirttin bu birim için. Biz bunun cevabını beklerken öğreniyoruz ki 7 kişi daha işe başlamış. Birisi de meclis üyenizin çocuğu. CHP kadrolarından ve meclis üyelerinizin çocuklarından, akrabalarından belediyede işe başlatılmayan kaldı mı? Hayır kalan varsa onları da alıverin işe, hak geçmesin. Size değil İller Bankası, Dünya Bankasından para gelse yine yetmez bu kafayla. Geçen hafta belediye çalışan sayısını 750 diye açıklamıştın, oldu 758" dedi. - BİLECİK