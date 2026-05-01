AK Parti İl Başkanı Saygılı'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saygılı, mesajında, alın teriyle Türkiye'ye değer katan tüm çalışanların gününü kutladı.

Emeğin toplumun en temel değerlerinden biri olduğunu belirten Saygılı, şunları kaydetti:

"İşçimizin hakkını korumayı, çalışma hayatını daha adil ve daha güçlü hale getirmeyi en temel sorumluluğumuz olarak görüyoruz. AK Parti hükümetlerimiz, göreve geldiği ilk günden itibaren emeğin yanında durmuş, çalışanlarımızın haklarını genişleten, sosyal güvencelerini güçlendiren ve çalışma şartlarını iyileştiren sayısız reformu hayata geçirmiştir. Asgari ücrette yapılan tarihi artışlardan sendikal hakların geliştirilmesine, iş sağlığı ve güvenliği düzenlemelerinden sosyal desteklere kadar her alanda emekçimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen düzenlemelerle çalışanların haklarında önemli iyileştirmeler sağlandığını ifade eden Saygılı, üreten, alın teri döken, ekonomiye katkı sağlayan her bir vatandaşın, ülkenin gerçek sahibi olduğunu belirtti.