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AK Parti Erzurum İl Başkanı Vatandaşlarla Selfie Çekti

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Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, ziyarete gelen vatandaşlarla sohbet ederek 'Selfie' çekim yaptı. Başkan Küçükoğlu, ziyaretçilere teşekkür ederek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Ayrıca, AK Parti'nin Türkiye'yi her alanda başarıdan başarıya koşturduğunu ve hizmetlerine devam edeceklerini belirtti. Vatandaşlar ise Başkan Küçükoğlu'na ilgi ve misafirperverlikleri için teşekkür ettiler.

Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, ziyarete gelen vatandaşlarla sohbet ederek 'Selfie' çekim yaptı. Başkan Küçükoğlu, 'Ziyaretlerinizle, sevdanızla, bize cesaret verdiniz. Kardeşliğimizi hiç bir güç bozamayacak. Dayanışmanız, muhabbetiniz için kıymetli Erzurumlu hemşerilerime teşekkür ediyorum" dedi.

Vatandaşlarla olan birlik ve beraberliklerine sıkı sıkıya sahip çıkacaklarını ifade eden AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, "Ülkemizi 23 yılda tarihinin en büyük yatırımlarıyla buluşturduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın üstün başarı, kararlılığı ve liderliğinde 81 vilayetimizin her birini eserlerimizle projelerimizle nakış nakış dokuduk. Adalet ve Kalkınma Partisi olarak Türkiye'yi sağlıktan ulaşıma, enerjiden eğitime, savunmadan turizme kadar her alanda başarıdan başarıya koşturduk, yılmadan da koşturmaya devam edeceğiz. Kendi kaynaklarımızı kullanacak kimseye boyun bükmeden, kimseye el açmadan, toplumumuzun refahını artıracağız." dedi.

'Hizmetkar olmak için daha fazla ter dökeceğiz'

Hizmet kervanlarını sürdürmek, vatandaşın sorunları ile yakından ilgilenerek emin adımlarla yürüdüklerini ifade den Başkan Küçükoğlu, "Bunlara rağmen ülkemiz ve milletimiz için en hayırlısı neyse onu yaptık. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Aziz milletimize hizmetkar olmak için daha fazla ter dökeceğiz. Hedeflerimize ulaşmak için daha çok koşturacağız. Bunu da yüreği Nene Hatunla çarpan kadim şehir, Dadaşlar Diyarı Erzurum'umuzda kıymetli hemşerilerimizin desteğiyle hep beraber başaracağız. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" diye konuştu.

Ziyarete gelen vatandaşlar ise, Başkan Av. İbrahim Küçükoğlu'na yakın ilgi ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ettiler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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