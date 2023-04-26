AK Parti İl Başkanı Kabaktepe ve Vekil Adayı Eminmollaoğlu, Kayışdağı İrtibat Bürosu açılışını yaptı

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Mahmut Eminmollaoğlu, Ataşehir'de AK Parti Kayışdağı İrtibat Bürosu açılışına katıldı.

Seçim çalışmaları çerçevesinde bugün Ataşehirlilerle buluşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Ataşehir'de AK Parti Kayışdağı İrtibat Bürosu açılışına katıldı. Açılışa aynı zamanda AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı Mahmut Eminmollaoğlu da katılım gösterdi. AK Parti mensupları, açılış için alana gelen Kabaktepe'yi meşaleler ile karşıladı. Kabaktepe, Eminmollaoğlu ve beraberindekiler tarafından 'hayırlı olsun' duaları eşliğinde kurdelenin kesilmesiyle büronun açılışı gerçekleştirildi.

Açılışın ardından Kabaktepe, irtibat bürosu çevresindeki dükkanları da ziyaret ederek esnafın talep ve isteklerini dinledi. - İSTANBUL