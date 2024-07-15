Üye Girişi
Haberler

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak Beylikova'da TOKİ Konutları İnşaatını Ziyaret Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Beylikova ilçesinde devam eden TOKİ toplu konut projesi kapsamındaki 189 konutun inşaatını ziyaret etti. Albayrak, inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Konutların depreme dayanıklı olduğunu belirten Albayrak, yeni yaşam merkezinin ilçeye değer katacağını söyledi. Ziyaretin ardından Albayrak, AK Parti İlçe Başkanı Ümit Oktay Taşçı ile birlikte esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ak Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak Beylikova ilçesinde devam eden TOKİ toplu konut projesi kapsamındaki 189 konutun inşaatını ziyaret etti.

İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Albayrak, yetkililerden bilgi aldı. Konuya ilişkin konuşan Albayrak, "TOKİ Depreme dayanıklı konutları Beylikova İlçemizde tüm hızıyla tamamlanıyor. Beylikova ilçemize değer katacak yeni yaşam merkezi vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun." dedi.

Albayrak, ziyaretinin ardından AK Parti İlçe Başkanı Ümit Oktay Taşçı ile birlikte esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: AA / Politika

Beylikova AK Parti Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler

8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler

 Çeşme'de orman yangını! Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi

Çeşme'de orman yangını! Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi

 Evden ayrılmak isteyen kiracıya 3 gün işkence yaptılar! Kadın kıyafeti giydirip müzik eşliğinde oynattılar

Evden ayrılmak isteyen kiracıya 3 gün işkence yaptılar! Kadın kıyafeti giydirip müzik eşliğinde oynattılar

 Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title