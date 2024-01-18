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AK Parti Denizli İl Başkanlığı, Osman Zolan'ı yeniden aday gösterdi

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AK Parti Denizli İl Başkanlığı, haftalık olağan il yönetim kurulu toplantısında Osman Zolan'ın yeniden aday gösterilmesini açıkladı. İl Başkanı Güngör, Denizli için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Ak Parti Denizli İl Başkanlığı haftalık Olağan il Yönetim Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdi. İl Başkanı Güngör yeniden aday gösterilen Osman Zolan için "Haydi bir daha Denizli" dedi.

Ak Parti İl Başkanı Yücel Güngör başkanlığında toplanılan haftalık olağan İl Yönetim Kurulu Toplantısı'na AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden aday olarak açıklanan Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan katıldı. Parti binasında yapılan toplantıda bir dizi gündem maddesi görüşüldü. 31 Mart 2024 yerel seçimlerine dair istişarelerin gerçekleştiği toplantıda, açıklamada bulunan Başkan Güngör, "AK Parti Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden adayımız olarak açıklanan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'ın katılımlarıyla haftalık olağan il yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Samimiyetle çıkılan yolda engelleri kaldıran, sorumluluk bilinciyle attığımız her adımda bize yardımcı olan, sevgiyle yaklaştığımız herkesin gönlünde iz bırakmamızı sağlayan siz yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Hamdolsun AK Parti hükumetiyle birlikte ülkemiz devrim niteliğinde her alanda büyük bir değişim ve dönüşümü yaşadı" dedi.

"Denizli'miz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz"

Denizli için durmadan çalışacaklarını vurgulayan Başkan Güngör, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlıktan ulaşıma, savunma sanayinden eğitime pek çok alanda büyük işler başardık. Bu güzel vatan için bölgemizde ve dünyada devasa kazanımlar elde ettik. İnşallah bundan sonra da yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı olmaya devam edecektir. Saha çalışmalarımızda bunları vatandaşlarımıza çok iyi anlatmamız gerekiyor. Aşkımız, sevdamız Denizli'miz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Haydi bir daha Denizli. Durmak yok yola devam" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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