AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü, yeniden seçilen milletvekilleriyle bir araya gelerek seçim değerlendirmesi yaptı. Güçlü, vatandaşların algı operasyonlarına rağmen sağduyusunu koruduğunu belirtti.

Ak Parti İl Başkanı Güçlü: "Vatandaşlarımız algı operasyonlarına rağmen sağduyusunu gösterdi"

YALOVA - AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü, kentte yeniden milletvekili seçilen Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol ve üçüncü sıra adayı Erhan Dede basın mensuplarıyla bir araya gelerek seçim değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İl Binası'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Başkanı Umut Güçlü, seçimleri değerlendirdi. Güçlü, vatandaşların algı operasyonlarına rağmen sağduyusunu göstererek Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a teveccühlerini bildirdiğini anlattı. Güçlü, vatandaşlar ve teşkilatlarına teşekkür etti.

Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımızın seçimi burada önde kapaması bizim için sevindirici bir sonuç oldu. Seçim sitemi iki turlu olduğundan, yüzde 50+1 hususu olduğunda bir kez daha sandık başına gideceğiz. Burada da gönlümüzden geçen yüzde 50'nin üzerine çıkmaktı. İnşallah teşkilatlarımızla Cumhur İttifakı olarak bizler bugünden itibaren milletvekilleri olarak çalışmalarımızı sonuna kadar sürdüreceğiz. Yüzde 50 hedefini seçim sadece Yalova'da bile yapılsa Sayın Cumhurbaşkanımızın seçilebileceği sonucunu hep birlikte alacağız."

"Küçük bir işimiz daha kaldı"

Yüz yılın seçimini tamamladıklarını anlatan Yalova Milletvekili Meliha Akyol ise güzel bir kampanya yürüttüklerini dile getirerek, "AK Parti seçimlerin okulu. Biz hata yapmayız Allah'ın izniyle. Seçimi, siyaseti çok iyi bilir AK Parti'nin bütün kadroları. Küçük bir işimiz daha kaldı. Onu da 28 mayısta, inşallah başarıyla sonuçlandıracağız. Önce Yalova'da şahlanışımızı başlatacağız. Sonra da Türkiye'nin şahlanışını hep birlikte bizimle beraber izleyeceksiniz" dedi.

Yalova'da üçüncü sıra adayı gösterilen ve fakat meclise seçilemeyen Erhan Dede ise, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, buradaki dava arkadaşlarıma omuz vermekten, onlarla birlikte mücadele etmekten gurur ve onur duyduğumu ifade etmek isterim. Her zaman da bu onuru taşıyacağım" diye konuştu.

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023