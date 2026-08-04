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AK Parti'den İYİ Parti'ye Ziyaret

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AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, İYİ Parti TBMM Grubu'nu ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, İYİ Parti TBMM Grubu'nu ziyaret etti.

Gül ve Yüksel, Meclis'te, İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen ve 35 dakika süren görüşmede, Terörsüz Türkiye kapsamındaki "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin ele alındığı öğrenildi.???????

Kaynak: AA
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