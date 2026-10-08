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AK Parti heyeti, DEM Parti ile İzleme Komisyonu ve Terörsüz Türkiye sürecini ele aldı

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Efkan Ala ve Ömer Çelik, DEM Parti heyetiyle Meclis'te görüştü. Görüşmede Terörsüz Türkiye süreci ve TBMM'de kurulacak İzleme Komisyonu için fikir alışverişinde bulunuldu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti heyeti ile görüştü.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Güler, Ala ile Çelik, Meclis'te TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile bir araya geldi.

Görüşmede, Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamındaki Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'dan sonraki süreç ele alındı.

AK Parti Grubu ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmede Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun çerçevesinde TBMM'de kurulacak İzleme Komisyonu'na ilişkin de fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA
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