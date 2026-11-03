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AK Parti heyeti, Bahçeli'ye kız kardeşi için Meclis'te taziye ziyaretinde bulundu

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve beraberindeki heyet, kız kardeşi vefat eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Meclis'teki makamında taziye ziyaretinde bulundu. Güler, kız kardeşi için başsağlığı diledi; ziyarette AK Parti Grup Başkanvekilleri de yer aldı.

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve beraberindeki heyet, kız kardeşi vefat eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye taziye ziyaretinde bulundu.

Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmede, Güler, kardeşi Serpil Bahçeli'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle Devlet Bahçeli'ye başsağlığı dileklerini iletti.

Ziyarette, AK Parti Grup Başkanvekilleri Abdulhamit Gül, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Usta ve Bahadır Yenişehirlioğlu da yer aldı.

Kaynak: AA
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