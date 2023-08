AK Parti Havza İlçe Yönetimi MHP İlçe Başkanlığına Ziyarette Bulundu

Ak Parti Havza İlçe yönetimi, MHP Genel Merkezi tarafından Havza MHP İlçe Başkanlığı görevine atanan İbrahim Yüksel ve yönetimine 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. MHP Havza İlçe Başkanlığı binasında gerçekleşen ziyarette, "birliktelik" mesajı verildi.

Ziyarette konuşan AK Parti Havza İlçe Başkanı Mustafa Kurmazlı, "İttifak içerisinde birlikte yer aldığımız Havza MHP İlçe Başkanlığı görevine atanan başkanımız İbrahim Yüksel ve yönetimine başarılar dilerim. Bundan önce görevde bulunan başkan ve yönetimimiz ile yaşadığımız iyi diyalogların devam edeceğini biliyoruz. 28. Dönem milletvekili adayı olarak sahalarda gördüğümüz ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de çalışma fırsatı bulduğumuz İbrahim Yüksel'e yeni görevinde başarılar dilerim" dedi.

"İttifakımızın ruhuna uygun hareket edeceğiz"

MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel ise "Genel merkezimizin takdiriyle ilçe başkanlığı görevine atandık, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin Havza'da bir eli olduk. Allah'ım bu görevde bizleri utandırmaz, muvaffak olarak görevimizi yapmayı nasip eyler inşallah. Görev yapacağımız süre içerisinde toplumun her kesimini kucaklayacağız. Kimseye yukarıdan bakmayacağız, kimsenin de bize yukardan bakmasına izin vermeyeceğiz. İlçemizin ve ülkemizin menfaatine uygun bir şekilde her zaman ittifakımızın ruhuna uygun hareket edeceğiz. Hali hazırda var olan belediyemizin başkanı Cumhur İttifakı'nın belediye başkanıdır. Sizlerden temennimiz bundan sonraki süreçte belirli aralıklarla ortak toplantılar düzenleyerek istişare kültürünü geliştirmektir. Bu ilçenin kazanımları kadar her ne kadar tüzüğümüz farklı olsa bile siyasi işleyişte bizden daha önce ilçe yönetim ve başkanlığı görevinde bulunmanız nedeniyle, edindiğiniz tecrübelerden de istifade etmemizde olacaktır" diye konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı ziyarette Kur'an-ı Kerim okudu ve dua yapıldı. - SAMSUN