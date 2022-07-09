AK Parti Grup Başkanvekili Turan, bayram namazını Lapseki'de kıldı Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Kovid-19 salgını gölgesi altında geçirdiğimiz bayramlar, bizlere bir araya gelmenin, sarılıp kucaklaşmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Çok şükür o günleri geride bırakarak birlik ve beraberlik içerisinde bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Turan, bayram namazını, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Namık Ergin, İl Genel Meclisi Üyesi Halil Özer ve vatandaşlar ile Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde kıldı.

Cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaşıp sohbet eden Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, her bayramda namaz için Çanakkale'deki farklı bir ilçeyi tercih ettiklerini söyledi.

Bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Bülent Turan, şöyle konuştu:

"Öncelikle tüm milletimizin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Kovid-19 salgını gölgesi altında geçirdiğimiz bayramlar, bizlere bir araya gelmenin, sarılıp kucaklaşmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Çok şükür o günleri geride bırakarak birlik ve beraberlik içerisinde bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kurban, Allah yolunda fedakarlığın, O'na teslim olmanın ifadesidir. Bu imtihanlar dünyasında adanmanın ve teslimiyetin diğer adıdır. Kurban, aynı zamanda elindekini bölüşmenin, kaynaşmanın ve bir arada olmanın vesilesidir."

Dünya genelini etkileyen zorlu günlerde bir arada ve birlik içinde olmanın son derece önemli olduğuna işaret eden Turan, "Şanlı tarihimizde, çok daha zor günleri omuz omuza vererek aşmış bir milletin fertleri olarak, bir olunca hiçbir zorluğun bizi engelleyemeyeceğinin bilincindeyiz. Birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendiren, dayanışmayı artıran bayramı en iyi şekilde değerlendirmeli, ihtiyaç sahiplerini, yetimleri, yalnızları, garipleri unutmamalıyız. Bu duygularla, bayramın ülkemiz, milletimiz, gönül coğrafyalarımız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyor, şehit ailelerimizin, gazilerimizin, Çanakkaleli hemşerilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam Alemi'nin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz." dedi.