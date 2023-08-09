AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta: Şehirlerimizi AK Parti'li belediye hizmetleriyle buluşturmak istiyoruz

Ak Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, tek dertlerinin şehirleri Ak Parti'li belediye hizmetleriyle buluşturmak olduğunu belirterek, "Çünkü Ak Parti'li belediye hizmetinin olduğu şehirlerdeki farkı hepimiz yaşayarak görüyoruz." dedi.

Usta, "2023 Şehir Buluşmaları" programı kapsamında AK Parti Karaman İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

Teşkilat üyeleriyle yapacağı toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Usta, kenti ziyaretinin sebebinin, genel seçimler sonrası alınan sonuçlar nedeniyle hem teşekkür etmek hem de gelecek 5 yılda Karaman'da beklenen hizmetleri konuşmak olduğunu söyledi.

AK Parti siyasetinin 2002'de iktidar olmasıyla beraber Türkiye'de büyük bir değişimi başlattığını kaydeden Usta, "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' diyen Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği her sözünün aslında hayata geçirildiği bir 20 yıllık dönemi geçirdik. Bu sayede biz girdiğimiz her seçimimizden vatandaşımızın teveccühüyle büyük bir güvenle çıktık. O yüzden bu son genel seçim Türkiye için, aslında dünya için önemli bir dönüm noktasıydı." diye konuştu.

"Hepsi birbirinin arkasından ne kadar çok kuyusunu kazmış, seçimden sonra da gördük"

Son seçimin AK Parti'nin 2002'den sonra girdiği en önemli ve zorlu seçimlerden biri olduğunu dile getiren Usta, muhalefetin seçim süresince tutarsızlıklar sergilediğini ifade etti.

Seçimden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük zaferiyle çıktıklarını kaydeden Usta, şöyle konuştu:

"Muhalefete bakarsanız seçim öncesinde kendilerinden o kadar eminlerdi ki artık masanın kaçlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Altılıydı, sonra yedili oldu, dokuzlu oldu. Masanın altında görünen, bilinmeyen bir sürü insanla birtakım içeriden yapılan gizli anlaşmalar ve pazarlıklarla Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin karşısına çıkmalarına rağmen o bekledikleri ve çok inandıkları sonucu alamadılar. Neden alamadılar? Çünkü onlar millete güvenmediler. Onlar kendi o kurdukları düzen masasında birbirlerine dahi güvenmeyerek gittikleri o seçim. Vatandaşın aklına ve vicdanına hitap edecek hiçbir şey söylemediler, söyleyemediler. Tam tersine hepsi birbirinin arkasından ne kadar çok kuyusunu kazmış, seçimden sonra da gördük. Davutoğlu çıktı dedi ki 'Benim en son tercihimdi CHP listelerinden seçimlere girmek.' Aklı başında bir insan bunu seçimden önce düşünüp akıl edip de ona göre davranmaz mı? Davranır."

Masada birtakım pazarlıklar yapıldığını söyleyen Usta, "Sırf o pazarlıklar için o listelerden girdiler. Öbürü çıktı, 'başta grup kurmak için 20 tane milletvekili istedim CHP'den' dedi. 'Bunun hala diyetini ödeye ödeye bitiremedim' diye kendi kongresinde bunu açıkça söyledi. Yani bir tarafta görünen bir yüz var ama içeride de ne kadar büyük pazarlıkların ve kavganın da devam ettiğini, biz biliyorduk da bunu vatandaştan gizlediklerini zannedenler bu seçimi kazanacaklarını düşünmüşlerdi. Ama vatandaşımız, milletimiz bunun hepsini çok açık ve net görüyordu. O yüzden yine doğru tercihlerle doğru insana oyunu vererek bu seçimden de elhamdülillah yüzümüzün akıyla çıkmayı bu millet bize nasip etti." şeklinde konuştu.

"CHP'nin elinde tuttuğu belediyelerde yeterli hizmet verilmiyor"

Usta, gelecek yıl yapılacak yerel yönetimler seçimine değinerek, şunları kaydetti:

"CHP'nin elinde tuttuğu belediyelerde yeterli hizmet verilmiyor. Bizim tek bir derdimiz var, şehirlerimizi AK Parti'li belediye hizmetleriyle buluşturmak. Çünkü AK Parti'li belediye hizmetinin olduğu şehirlerdeki farkı hepimiz yaşayarak görüyoruz. Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e, Antalya'ya bakın. Yani CHP'nin elinde olan büyükşehirler dahil, illere bakın. Hepsinde çok ciddi hem altyapı sorunları var hem de insanların memnuniyetsizliği var. Şehrine yatırım yapmayan, şehrine hizmet etmeyen tam tersine genel başkanlık için, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı için koşturan, çabalayan ve kendi şehrini ihmal eden, hatta kendi şehrindeki hiçbir hizmet için para ayırmayıp, işi sadece reklama ayıran bir anlayışla, bir siyasetle bu ülkeyi yönetme çabası içerisindekileri görüyoruz. Ben eminim. Bunların hepsini vatandaşlarımız çok iyi görüyor ve değerlendiriyor."

Toplantının ardından kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları ve esnafla görüşeceklerini bildiren Usta, görüşmelerden elde edilen sonuçları raporlayarak genel merkeze ileteceklerini söyledi.

Programa AK Parti Karaman Milletvekilleri Osman Sağlam, Selman Oğuzhan Eser, AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk, AK Parti Karaman Kadın Kolları Başkanı Fatma Coştu ile çok sayıda partili katıldı.