AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, milletvekili Örs'ün sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı Politika Haberleri AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bütçe görüşmelerinde yaşanan gerginlik sonrası Güven Hastanesine kaldırılan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün sağlık durumuna ilişkin hastaneye gelerek bilgi aldı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bütçe görüşmelerinde yaşanan gerginlik sonrası Güven Hastanesine kaldırılan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün sağlık durumuna ilişkin hastaneye gelerek bilgi aldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Elitaş, vekillerin birbirleri arasında tartışma yaşayabileceğini ancak bunun fiziki boyutta olmaması gerektiğini vurguladı. Elitaş, "Hepimiz milletvekilliğini bıraktıktan sonra hangi partiden olursa olsun dostum, arkadaşım gibi sarılacak bir noktaya gitmemiz gerekir. Biz tekrar Hüseyin Bey'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Durumu iyiymiş hamdolsun." dedi. Sizce Cumhuriyet'in 100. yıl marşını kim seslendirmeli? @tarkan | @kenandogulu | @haluklevent — Haberler.com (@Haberler) December 5, 2022 Kaynak: AA / Politika Mustafa Elitaş Milletvekili Hüseyin Örs AK Parti Politika Güncel Haberler

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