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AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül Gaziantep'te bayramlaştı

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Ak Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, partisinin Gaziantep il başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Ak Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nda Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Eyüp Özkeçeci, Derya Bakbak, İrfan Çelikaslan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkan Vekili Murat Şerbetçi ile partililer katıldı.

Programda katılımcılarla sohbet eden protokol üyeleri, büyükleriyle bayramlaşmaya gelen çocuklara da oyuncak dağıttı.

Kaynak: AA / Politika

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