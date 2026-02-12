AK Parti Grup Başkanı Güler'den TBMM Genel Kurulu'ndaki arbedeye ilişkin açıklama Açıklaması

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin TBMM Genel Kurulu'ndaki andiçme töreninde yaşanan arbedeye ilişkin, "Kürsüye yürümek, kaba kuvvette bulunmak... Sokaktaki, kahvehanedeki gibi bir kavga görüntüsüne sebebiyet verilmesine ben çok üzüldüm. Meclisimiz bunu hak etmiyor." dedi.

Güler, Meclis'te gazetecilere, dün Genel Kurul'da yaşanan arbedeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görüntülerin Meclis'e yakışmadığını kaydeden Güler, bakanların atamalarının yapıldığını ve bunun Resmi Gazete'de yayımlandığını, yemin töreninin de tamamlayıcı bir işlem olduğunu belirtti.

AK Parti Grup Başkanı Güler, Meclis'in ağırlığına ve saygınlığına yakışır şekilde yemin töreninin gerçekleşmesi gerektiğini kaydederek, şunları kaydetti:

"Eleştirebilirsiniz, doğru bulmayabilirsiniz, Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia edebilirsiniz. Meclis, tamamen konuşma, müzakere yeri. Kürsüye yürümek, kaba kuvvette bulunmak... Sokaktaki, kahvehanedeki gibi bir kavga görüntüsüne sebebiyet verilmesine ben çok üzüldüm. Meclisimiz bunu hak etmiyor. İnşallah bundan sonra herkes sorumlu davranır, bütün siyasi partiler, Meclis'in ağırlığına, ruhuna uygun, nezaket içerisinde, temiz bir dille Meclis çalışmalarımızı devam ettiririz."

Bütün siyasi partilere duyarlı davranma çağrısında bulunan Güler, "Müzakere ediyoruz, konuşuyoruz, belli noktalarda anlaşıyoruz. Lütfen bu zemini yok etmeyelim." diye konuştu.

Bir soru üzerine Güler, dünkü arbedenin ardından CHP'lilerle görüşme imkanı bulamadığını söyleyerek, "Ama görüşürüz, konuşuruz. CHP'li arkadaşlarımızın da milletvekillerimizin de bu tablodan, fotoğraftan memnun olduklarını düşünmüyorum. Onlar da üzülmüştür. Herkes bu konuda duyarlı davransın." değerlendirmesinde bulundu.