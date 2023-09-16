AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Kemal Yavuz Basın Mensuplarıyla Buluştu

Ak Parti Gölcük İlçe Başkanlığına atanan Kemal Yavuz, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kavaklı Mahallesi'nde bir restoranda düzenlediği toplantıda konuşan Yavuz, ilçe başkanlığı sürecinin başladığını belirterek, İlçe Başkanı Çetin Seymen'in, belediye başkanı aday adaylığı için istifa ettiğini hatırlattı.

Ak Parti'nin çok büyük bir aile olduğunu, çok büyük kitlelere ulaştığına işaret eden Yavuz, sadece Gölcük ilçesinde, 500 istişare kurulu üyesi bulunduğunu kaydetti.

İstişare kurulunun, partinin en üst kademesi olduğunu vurgulayan Yavuz, şunları söyledi:

"Zaman zaman istişare kurulumuzla bir araya geliyoruz. İstişare kurulumuza teşekkür ederim. Görev verilen kim olursa olsun, biz hep birlikte görev alan kişinin yanında oluruz. Bugün de aynı şekilde yaşıyoruz. Biz bundan önceki ilçe başkanımızın, daha önceki başkanlarımızın yaptıkları çalışmaların bir tık üstüne çıkmayı hedefledik. Tabi ki bu çalışmalarımız, hep elbirliğiyle gerçekleşecek. 'Gayret bizden taktir Allah'ın' diye yola çıktık. Yerel seçim, bizim için çok önemli. Hedefimiz kentimizde 13'te 13 yapmaktır. Yani tüm belediyeleri kazanmaktır."

Yavuz, desteklerinden dolayı AK Parti Gölcük Kurucu İlçe Başkanı Mevlüt Demir ve tüm ilçe başkanlarına teşekkür etti.

Toplantıya, partililer de katıldı.