AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür Espiye'de Temaslarda Bulundu

Ak Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Giresun'un Espiye ilçesinde temaslarda bulundu.

Temür, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaretinde Belediye Başkanı Mustafa Karadere ve İlçe Başkanı Samet Önal'dan seçim çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

İlçe merkezinde esnafı da ziyaret eden Temür, Giresun'un tüm ilçelerine hizmet için çalıştıklarını belirterek, seçimlerde Mustafa Karadere'ye destek istedi.?????