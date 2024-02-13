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AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür Espiye'de Temaslarda Bulundu

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AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Giresun'un Espiye ilçesinde temaslarda bulundu. Temür, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaretinde Belediye Başkanı Mustafa Karadere ve İlçe Başkanı Samet Önal'dan seçim çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. İlçe merkezinde esnafı da ziyaret eden Temür, Giresun'un tüm ilçelerine hizmet için çalıştıklarını belirterek, seçimlerde Mustafa Karadere'ye destek istedi.

Ak Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Giresun'un Espiye ilçesinde temaslarda bulundu.

Temür, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaretinde Belediye Başkanı Mustafa Karadere ve İlçe Başkanı Samet Önal'dan seçim çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

İlçe merkezinde esnafı da ziyaret eden Temür, Giresun'un tüm ilçelerine hizmet için çalıştıklarını belirterek, seçimlerde Mustafa Karadere'ye destek istedi.?????

Kaynak: AA / Politika

Mustafa Karadere Milletvekili Ali Temür AK Parti Giresun Belediye Politika Güncel Haberler

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