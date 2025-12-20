AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan CHP Genel Başkanı Özel'in Edirne mitingindeki ifadelerine tepki Açıklaması

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Edirne mitinginde kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

İnan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bahsettiğin o FETÖ'cü alçaklar 2023'te 'Bahar gelecek, biletlerimizi aldık dönüyoruz' diye gün sayıyordu. Onların dönüş umudu olanlar, şimdi kalkmış vatanseverleri kaçmakla itham ediyor. Hafızamız taze, kimin kime bel bağladığını unutmadık."