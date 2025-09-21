AK Parti Genel Sekreteri İnan: "Kaç kurultay yaparsan yap, koltuğundaki şaibeleri temizleyemeyeceksin"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin 22. Olağanüstü Kurultayı'ndaki açıklamalarına tepki gösterdi. İnan, "Kaç kurultay yaparsan yap, koltuğundaki şaibeleri temizleyemeyeceksin" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, X hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin 22. Olağanüstü Kurultayı'ndaki açıklamalarına tepki gösterdi. İnan açıklamasında, "Kaç kurultay yaparsan yap, koltuğundaki şaibeleri temizleyemeyeceksin. Çünkü sen sadece bir siyasi rehinesin. Partindeki hırsızlıklara sahip çıkan çantacıların gölgesinde ayakta kalmaya çalışan bir genel başkansın. Rantçı arkadaşlarınla birlikte demokrasiyi kirlettiniz, Türk siyasetini lekelediniz, seviyesini düşürdünüz. CHP artık içinde durulacak bir parti olmaktan sayenizde çıktı. Bunu yıllardır CHP'ye gönül veren herkes söylüyor. Bir de utanmadan 'bir sonraki iktidar' diyorsun. Daha 2023'te yerlere göklere sığdıramadığınız Kılıçdaroğlu'nu kendi partinizden aforoz eden sizlersiniz. O nedenle milletin iradesine dil uzatmadan önce dön ve aynaya bak" ifadelerini kullandı.

İnan'ın açıklamasının devamı şöyle:

"Cumhurbaşkanımıza saldırarak kendi lekelerini örtmeye kalkma. ve şunu iyi bil: Recep Tayyip Erdoğan, 2002'den bu yana girdiği her seçimde sandıktan zaferle çıkmış, her defasında milletin onayını ve güvenini almış tek liderdir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındaki yüce millet iradesinin karşısında hiçbir anlam ifade edemezsiniz. Senin yaslandığın sadece kirli pazarlıklar, çantacıların desteği ve rantçıların gölgesidir." - ANKARA