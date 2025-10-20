Haberler

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Kıbrıs ve Dış Politika Yorumu

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, KKTC cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası CHP'nin tavrını eleştirirken, Kıbrıs'ın geleceğiyle ilgili manipülasyonlara karşı uyarılarda bulundu. Dış politikada yapılan saldırılara karşı Türk milletinin yanındayız mesajı verdi.

AK Parti Genel Sekreteri EyyüpKadir İnan, "Kıbrıs denince aklına bağımsızlık değil, sahte diplomayla mezuniyet planı gelenler, bugün gayrimeşru bir genel başkanlıkla bu millete ne yön gösterebilir ne istikamet çizebilir." ifadelerini kullandı.

İnan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından CHP'nin tavrının şaşırtmadığını belirterek, "Patagonya'daki seçimlerden bile medet umanlar, şimdi de Yavru Vatan'ın iradesini istismar etmeye kalkıyor" değerlendirmesinde bulundu.

KKTC'de yapılan cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının, Türkiye'ye karşı manipüle ve siyasi hesaplara alet edilmemesi gerektiğini belirten İnan, "Kıbrıs'ın geleceği ile oynamaya, Türk milletinin dış politikadaki kararlılığını sorgulamaya kalkanlar bilsin ki, daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'satılmış' diyenler, bugün de her yurt dışı ziyaretinde Türkiye'yi değil, Türkiye'ye karşı olanları memnun etmeyi siyaset sananlardır" ifadesini kullandı.

İnan, "Yabancı başkentlerde Türkiye'yi karalayarak değil, milletin yanında durarak siyaset yapılması gerektiği"ni dile getirerek, şunları kaydetti: "Siz bunu hiç öğrenemediniz. Şimdi görüyoruz ki, İsrail yanlısı, darbe sevdalısı Venezuela muhalefetine destek veren, Machado'yu tebrik edenlerin, Gazze'de yaşanan onca acıya rağmen yanlış safta duranların, bugün kalkıp dış politikada buldukları her platformda bize yaptıkları saldırıları izliyoruz. Bir kez daha söylüyoruz, İsrail destekçilerinin sıralarına girenlerin dış politikada söz söyleme hakları yoktur, olamaz. Kıbrıs denince aklına bağımsızlık değil, sahte diplomayla mezuniyet planı gelenler, bugün gayrimeşru bir genel başkanlıkla bu millete ne yön gösterebilir ne istikamet çizebilir! Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, dün olduğu gibi bugün de bir ve beraberdir. Biz, bu birliğe göz diken her anlayışa karşı dimdik durmaya devam edeceğiz." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
