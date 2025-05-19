AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan İzmir'de Yolsuzluk Eleştirisi

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan İzmir'de Yolsuzluk Eleştirisi
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AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İzmir Körfezi'nin kirletilmesine atıfta bulunarak siyasetin de kirletildiğini belirtti. İnan, siyasi yolsuzlukların 19 Mayıs'ta yapılacak etkinlikler ile gölgelenmeye çalışılacağını ifade etti.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "İzmir Körfezi'ni nasıl kirlettiyseler siyaseti de öyle kirletiyorlar. Bu toprakların gördüğü en büyük yolsuzluk vakasını 19 Mayıs'ta İzmir'de gölgelemeye çalışacaklar" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri İnan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İzmir Körfezi'ni nasıl kirlettiyseler siyaseti de öyle kirletiyorlar. Bu toprakların gördüğü en büyük yolsuzluk vakasını 19 Mayıs'ta İzmir'de gölgelemeye çalışacaklar. En yakınındakiler bile itirafçı çıkınca, suç bastırmak için bu kez gençlik bayramımıza göz diktiler. Gidecek kütüphane, binecek otobüs bulamayan İzmirli gençlerin yüzüne utanmadan bakıp yalanlarını sıralayacaklar. Onlar kıvranadursun biz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızı ruhuna yakışır bir milli bayramımız olarak coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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