AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan, Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay için taziye mesajı

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

İnan, yaptığı yazılı açıklamada Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatını teessürle öğrendiğini belirterek, "Merhumeye Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, CHP ailesine ve Şehzadeli hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.