AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine ilişkin paylaşım Açıklaması

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın doğrudan seçtiği ilk cumhurbaşkanı olarak görevinde 11 yılı tamamlamasına ilişkin, "10 Ağustos 2014, veto sevdalılarına, vesayetçilere, FETÖ'cü alçaklara verilen en net cevaptır. Gezi kalkışmasıyla, 17-25 Aralık kumpasıyla, kapalı kapılar ardında kurulan tüm tuzaklarla milli iradeyi devirmek isteyenler, 10 Ağustos 2014'te sandıkta milletin tokadıyla yenildi." ifadelerini kullandı.

İnan, 2007'deki Anayasa değişikliğinin ardından 10 Ağustos 2014'te halkın doğrudan seçtiği ilk cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu görevde 11 yılı geride bırakmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"10 Ağustos 2014, veto sevdalılarına, vesayetçilere, FETÖ'cü alçaklara verilen en net cevaptır. Gezi kalkışmasıyla, 17-25 Aralık kumpasıyla, kapalı kapılar ardında kurulan tüm tuzaklarla milli iradeyi devirmek isteyenler, 10 Ağustos 2014'te sandıkta milletin tokadıyla yenildi. O gün Recep Tayyip Erdoğan, milletin oylarıyla seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu. Biz, liderimizle omuz omuza yürüdüğümüz bu kutlu davada yeni zaferlere hazırlanıyoruz. Millet iradesi dün dimdik ayaktaydı, yarın da dimdik ayakta olacak."