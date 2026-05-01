AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı Açıklaması

Güncelleme:
"Başta İzmir olmak üzere birtakım CHP belediyelerinde emeği istismar edilen, alın terinin karşılığını alamayan tüm işçi kardeşlerimizi yürekten selamlıyorum"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İnan, yazılı açıklamasında, ülkenin gelişmesi ve hedeflerine ulaşması için alın teriyle ve emeğiyle gayret gösteren tüm işçi ve emekçinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti.

1 Mayıs'ı resmi tatil ilan ederek bu anlamlı günü hak ettiği değere kavuşturan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Eyyüp Kadir İnan, şunları kaydetti:

"CHP yönetimindeki yerel idarelerde, emekçinin hakkının nasıl görmezden gelindiğine, maaşların geciktirildiğine, işçinin alın terinin yok sayıldığına milletçe şahitlik ediyoruz. Meydanlarda 'emek' nutukları atanların, kendi yönettikleri belediyelerde işçiyi mağdur eden uygulamalara imza atması büyük bir çelişkidir. Başta İzmir olmak üzere birtakım CHP belediyelerinde emeği istismar edilen, alın terinin karşılığını alamayan tüm işçi kardeşlerimizi yürekten selamlıyorum."

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol
İran'dan bomba iddia: ABD'nin savaş maliyetleri 100 milyar dolara ulaştı

Bu rakam doğruysa Trump savaşa girdiğine bin pişman olacak
Haberler.com
500

Belindeki tabancayı düzeltirken hem kendini hem kasiyeri vurdu

Ölümcül hata anbean kamerada
En sonunda bunu da gördük! Sahaya giren ambulansı futbolcular itti

Sözün bittiği yer! Görüntüye tepki yağıyor
Milli takım forma lansmanında Kibariye’yi görünce ağızları açık kaldı

Bir anda karşılarında görünce suratları bu hale geldi

İntihar etmek için surlara çıktı, çorbayla ikna edildi! İlk vukuatı değil

İntihar için surlara çıktı! Canına kıymaktan tek bir şey vazgeçirdi
Belindeki tabancayı düzeltirken hem kendini hem kasiyeri vurdu

Ölümcül hata anbean kamerada
Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!

Yasadaki açığı buldu, kendi krallığını ilan etti: Kan dökmedim

Sistemdeki açığı buldu, kendi krallığını ilan etti