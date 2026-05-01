AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İnan, yazılı açıklamasında, ülkenin gelişmesi ve hedeflerine ulaşması için alın teriyle ve emeğiyle gayret gösteren tüm işçi ve emekçinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti.

1 Mayıs'ı resmi tatil ilan ederek bu anlamlı günü hak ettiği değere kavuşturan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Eyyüp Kadir İnan, şunları kaydetti:

"CHP yönetimindeki yerel idarelerde, emekçinin hakkının nasıl görmezden gelindiğine, maaşların geciktirildiğine, işçinin alın terinin yok sayıldığına milletçe şahitlik ediyoruz. Meydanlarda 'emek' nutukları atanların, kendi yönettikleri belediyelerde işçiyi mağdur eden uygulamalara imza atması büyük bir çelişkidir. Başta İzmir olmak üzere birtakım CHP belediyelerinde emeği istismar edilen, alın terinin karşılığını alamayan tüm işçi kardeşlerimizi yürekten selamlıyorum."