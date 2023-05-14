AK Parti Genel Merkezi'nde dikkat çeken hareketlilik! Balkonu hazırlamaya başladılar

AK Parti Genel Merkezi'nde gelenek haline gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması için balkonda hummalı çalışmalı yapıldı. Görevliler tarafından bahçeye de kurulan ses sistemi kuruldu.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, Türkiye genelinde bugün saat 08.00 itibarıyla başladı. Oy kullanma işlemi, saat 17.00'ye kadar sürecek.

60 MİLYONDAN FAZLA SEÇMEN OY KULLANACAK

Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen oy kullanacak.

BALKON TEMİZLİĞİ YAPILIYOR

Cumhurbaşkanı adayları ve siyasiler de oylarını kullanırken AK Parti Genel Merkezi'nde ise hummalı bir çalışma sürüyor. Seçimlerde bir gelenek haline gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması için AK Parti Genel Merkezi'ndeki alan görevliler tarafından temizlenmeye başlandı. Görevliler tarafından bahçeye kurulan ses sistemi ise dikkat çekti.

Ayrıntılar geliyor...