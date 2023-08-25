AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Muhammed Avcı, Rize'deki Şiddetli Yağışın Etkilerini İnceledi

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Muhammed Avcı, Rize'de şiddetli yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Avcı, Güneysu ve Çayeli ilçelerinde meydana gelen hasarları yerinde gözlemledi ve afetten etkilenen vatandaşlarla görüştü. Avcı, vatandaşları ağustos ve eylül aylarında artan afet riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı, Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize'de şiddetli yağıştan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Sağanağın ardından bir bölümünde çökme meydana gelen Güneysu-Rize kara yolunda inceleme yapan Avcı, Çayeli ilçesine bağlı Aşıklar ve Abdullahhoca köylerini de ziyaret ederek afetten etkilenen vatandaşlarla görüştü.

Avcı, gazetecilere, yağmurdan en çok Güneysu ve Çayeli ilçelerinin etkilendiğini, 13 köyde hasar oluştuğunu söyledi.

Son 24 saatte metrekareye 206 kilogram yağış düştüğünün altını çizen Avcı, vatandaşları, bölgede özellikle ağustos ve eylülde artan afet riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Avcı, AFAD ekiplerinin özveriyle çalıştığını belirterek, "Herhangi bir can kaybının olmaması, vatandaşların evlerinden sağ salim çıkmaları bizleri ziyadesiyle sevindirdi. Devletimiz, bütün kurumları ile birlikte tedbirini almış durumda. Vatandaşlarımızın taleplerini ilgili kurumlarla çözmeye çalışıyoruz." dedi.

Rize Valiliğinin gerekli taleplerde bulunduğunu ifade eden Avcı, "Bu tür afetlerde acil ödenek oluyor. Valimiz süreci takip ediyor. Acil almamız gereken tedbirleri ödenekle çözüyoruz. Yapılan bütün hasar tespit çalışmalarının ardından ortaya çıkacak mali bilanço var. O bilançoyu da AFAD Başkanlığımızdan talep edeceğiz. Maddi açıdan sorunumuz yok. Burada önemli olan can kaybının olmaması. Vatandaşlarımızın en kısa zamanda maddi hasarlarının tespitini yapıp, gerekli çalışmayı tamamlayacağız." diye konuştu.

Avcı, tarım arazilerinde ciddi kaymalar olduğuna da işaret ederek, bu alanda ilgili bakanlığın çalışma yürüttüğünü sözlerine ekledi.