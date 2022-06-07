AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, TÜSİAD heyetini kabul etti - Haberler

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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, TÜSİAD heyetini kabul etti

AA - Ali Kemal Akan - Politika
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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, TÜSİAD heyetini kabul etti

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve beraberindeki Yönetim Kurulu heyetini kabul etti.

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve beraberindeki Yönetim Kurulu heyetini kabul etti.

Ak Parti Genel Merkezi'ndeki kabulde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da yer aldı.

AA / Ali Kemal Akan - Politika

Binali Yıldırım Orhan Turan AK Parti Politika Haberler

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