AK Parti'li Kurtulmuş: Ukrayna meselesi bir an evvel çözüme kavuşturulmalı - Haberler

AK Parti'li Kurtulmuş: Ukrayna meselesi bir an evvel çözüme kavuşturulmalı

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Ukrayna meselesi bir an evvel acil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulamazsa bunun uzun dönemli ve çok ağır tahribatlar ortaya çıkaracak savaşlar silsilesine vesile olacağının endişesi içerisindeyiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, genel merkezde Ukrayna Büyükelçiliği Müsteşarı Boğdan Konopliastıy ve ülkelerinde savaşan Ukrayna askerlerinin aileleri ve yakınlarından oluşan heyeti ağırladı. Kurtulmuş, tarihi bir süreçten geçildiğini dile getirerek, "Türkiye başından itibaren Rusya ile Ukrayna arasındaki bu savaşın çeşitli vecibelerini ele almıştır. Bunlardan birisi siyasi yönüdür. Her ikisi de millet olarak bizim komşumuz ve dostumuz olan Ukrayna ve Rusya halkının büyük bir trajedi içerisinde olmasını Türkiye hiçbir zaman başından itibaren tasvip etmemiş ve savaşın bir an evvel durdurulması önce ateşkesin sağlanması ve arkasından da adil, kalıcı ve hakkaniyetli bir barışın tesis edilmesi için bütün gücünü ortaya koymuştur ve bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'mız tabir-i caizse bir küresel liderlik ortaya koymuştur. İstanbul görüşmeleri Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki bu mekik diplomasisinin bir sonucu olarak başarılı bir noktaya kadar gelmiş; fakat maalesef ondan sonraki gelişmeler sonrasında ortaya çıkan barış sağlama ikliminin geriye gitmekte olduğunu görüyoruz" dedi.

Büyükelçilik Müsteşarı Konopliastıy ise Mariupol kentindeki Azovstal fabrikasında bulunan askerlerin bırakılması konusunda destek istedi.

Görüntü dökümü:

- Görüşmeden görüntü

- Numan Kurtulmuş'un konuşması

- Boğdan Konopliastıy'ın konuşması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Kaan ULU- Muhammet BAYRAM/ ANKARA, -