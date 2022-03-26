AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Bursa'da engelli bakım merkezi açılışında konuştu Açıklaması

BURSA (AA) - Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Biz insana her alanda hizmet etmeyi ve insanın her alanda hayatını kolaylaştırmayı temel bir devlet felsefesi olarak kabul ederiz." dedi.

Osmangazi Belediyesince yapımı tamamlanan Osmangazi Engelli Bakım Merkezi'nin (OBAM) açılışında konuşan Kurtulmuş, insan ile ilgili alanların devlet tarafından kolaylaştırılmasının gerektiğini söyledi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de insanların hayatını kolaylaştırmak için büyük bir proje olarak açıldığını aktaran Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Biz insana her alanda hizmet etmeyi ve insanın her alanda hayatını kolaylaştırmayı temel bir devlet felsefesi olarak kabul ederiz. Modern dönemlerde biz de modernleşmeden nasibimizi alıyoruz, iki buçuk asırdır bu nasibimizi alıyoruz. Giderek aileler küçülüyor, giderek insanlar yalnızlaşıyor, giderek insanlar bireyleşiyor eyvallah bütün bunların sonucunda gerçekten bu tür kuruluşlara, bu tür müesseselere de ihtiyaç artıyor. Ama bizim aile çatısını ve özellikle yaşlılara ve bakım ihtiyacı olanlara verdiğimiz destek bizim kültürümüzün içerisinde de çok canlıdır." diye konuştu.

Geçmişte de bakıma muhtaç insanlara, yetimlere yönelik de tarihi kurumlar açıldığını belirten Kurtulmuş, devletin şefkat elini yardıma muhtaçlara uzattığını dile getirdi.

"Türkiye kalkınmaktadır, gelişmektedir"

Özellikle yerel yönetimler ve kamu kurumlarının sosyal hizmetler konusunda uygulamalarının değerli olduğunu anlatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye kalkınmaktadır, gelişmektedir, Allah'a çok şükür önemli bir ivme yakalamıştır ve bunu da daha fazla sürdürecektir. Türkiye'nin savunma sanayisinden yüksek teknolojilere kadar, Türkiye'nin organize sanayi bölgelerinden tarımsal yatırımlarına kadar eğitimde, sağlıktaki yatırımlarından ulaştırma alanlarındaki yatırımlarına kadar birçok yatırımları, başarıyla sürdürdüğünü görüyoruz. Allah'ın izniyle önümüzdeki dönem, Türkiye'nin önlenemez yükselişinin başladığı bir dönemdir ve bu yükseliş Allah'ın izniyle sürecektir. Ama güçlü ve büyük bir devlet demek, sadece ekonomisi, teknolojisi, sadece yolları, köprüleri çok iyi olan bir ülke demek değildir. Aynı zamanda güçlü ve büyük bir ülke olmak demek, toplumsal bütünlüğünü sağlamış ve toplumsal dokusunu sağlam bir şekilde kurabilmiş olan bir ülke olmak demektir. Bu anlamda Türkiye'de hem aile yapısının kuvvetlendirilmesi hem bu şekilde ihtiyaç içerisinde olan kesimlerin ihtiyaçlarının giderilmesi, kalkınmış, gelişmiş, büyük Türkiye hedefinin önemli parçalarından birisidir."

Kurtulmuş, Türk milletinin mayasının yardımlaşma ve dayanışmayla yoğrulduğunu dile getirdi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ise bakıma muhtaç olanların başlarının tacı olduğunu, onlara bakmanın vazifeleri olduğunu söyledi. Ala, insanların hayatlarını kolaylaştırmak için siyaset yaptıklarını, devleti sosyal devlet haline getirdiklerini belirtti.

Bursa Valisi Yakup Canbolat ise açılışı yapılan merkezin bakıma muhtaç olanlara önemli bir fayda sağlayacağını ve ailelerinin de işlerini kolaylaştıracağını aktardı.

Açılışta, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da birer konuşma yaptı.

Kurtulmuş ve beraberindekiler, merkezin açılışını kurdele keserek gerçekleştirdi.