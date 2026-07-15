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15 Temmuz: Vatan Savunması Destanı

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AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yayımladığı mesajda, milletin o gece darbeyi ve zilleti bertaraf ederek iradesini koruduğunu, şehit ve gazileri minnetle andığını, FETÖ darbe girişimini lanetlediğini ifade etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "O gece, cebren ve hile ile devletin kurumlarına sızan, milletin hakimiyetine ipotek koymak isteyen ihanet şebekesi müstevlilere karşı gazi milletimiz, izzetini, haysiyetini ve hürriyetini müdafaa etmiş, sadece bir darbeyi değil, bir zilleti de bertaraf etmiştir." ifadelerini kullandı.

Elitaş, sosyal medya hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, "Zafer Bizim" etiketiyle mesaj yayımladı.

Mesajında, "Bu vatan bizim, bu zafer bizim" ifadesini kullanan Elitaş, 15 Temmuz'un milletin iradesine kasteden hainlere karşı sergilediği vakar dolu direnişin, tarihe altın harflerle kazındığı bir şehamet ve şehadet destanı olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, "O gece, cebren ve hile ile devletin kurumlarına sızan, milletin hakimiyetine ipotek koymak isteyen ihanet şebekesi müstevlilere karşı gazi milletimiz, izzetini, haysiyetini ve hürriyetini müdafaa etmiş, sadece bir darbeyi değil, bir zilleti de bertaraf etmiştir. O gece sokaklara dökülen her bir yürek, sadece kendini değil, bir milleti, bir devleti, bir memleketi savunmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

O karanlık gecede "Ya istiklal ya şehadet" diyerek göğsünü siper eden, korkusuzca meydanlara koşan, canını hiç düşünmeden ortaya koyan aziz milleti sonsuz bir minnet, şükran ve ihtiramla andığını vurgulayan Elitaş, şunları kaydetti:

"Bizlere bağımsız bir vatan, özgür bir gelecek bırakmak uğruna gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi rahmet, hürmet ve dualarla yad ediyor, gazilerimize şükran ve saygılarımı sunuyorum. Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü, memleketimizin sükunet ve selametini, devletimizin güvenliğini ve bekasını açıkça ve kasten hedef alan meşum ve melun 15 Temmuz FETÖ kanlı darbesini şiddetle ve nefretle lanetliyorum."

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser
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