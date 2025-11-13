Haberler

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan pilot için başsağlığı mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı.

Ala, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, ???????"Hırvatistan'da meydana gelen elim bir kaza sonucu Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağının şehit olan pilotuna Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin
