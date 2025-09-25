AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan CHP'ye eleştiri Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler gibi önemli bir uluslararası platformdaki temaslarını, ucuz siyasi dedikodularla, anlamsız polemiklerle, pespaye söylentilerle lekelemeye çalışmak, artık siyasi eleştirinin sınırlarını aşan, organize bir yalan kampanyasına dönüşmüştür. Demokrasinin kalitesini düşüren, milletin duygularını istismar eden ve gündemi yalanla kirleten bu anlayış, ülkenin bu kritik dönemecinde kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin siyasetinin en temel sorunlarından birisinin, muhalefette CHP özelinde yaşanan kronik vizyonsuzluk ve ağır siyaset yoksunluğu olduğuna işaret etti.

Ana muhalefet partisinden beklenenin, bölgenin ve dünyanın içinde bulunduğu kritik bir dönemde milli menfaatleri savunacak derinlikte politikalar üretmek, ekonomi ve diplomasi gibi hayati alanlarda somut projelerle halka umut vermek olduğunu belirten Ala, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki, CHP liderliğindeki muhalefet bloku, bu beklentileri karşılamak bir yana, siyaseti yalan, iftira ve temelsiz iddialar üzerinden yürüten, ülkenin itibarını zedeleyen bir tavır sergilemektedir. Adeta tek işlevleri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya çapında takdir gören dirayetli duruşunu ve ülkeyi küresel arenada üst liglere taşıyan politikalarını, her fırsatta karalayacak zemin aramak olmuştur. Daha da vahimi, CHP sözcülerinin dış politikada takındığı tavırdır. Türkiye'nin hilafına olan tezlere, CHP nezdinde gösterilen itibar, artık bir alışkanlık halini almıştır.

Bu vizyonsuzluğun ve aidiyet krizi içindeki muhalefetin en acı örneklerini, Genel Başkan Özgür Özel'in gündeme getirdiği akıl almaz iddialarda görmek mümkündür. Örneğin, Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler gibi önemli bir uluslararası platformdaki temaslarını, ucuz siyasi dedikodularla, anlamsız polemiklerle, pespaye söylentilerle lekelemeye çalışmak, artık siyasi eleştirinin sınırlarını aşan, organize bir yalan kampanyasına dönüşmüştür. Demokrasinin kalitesini düşüren, milletin duygularını istismar eden ve gündemi yalanla kirleten bu anlayış, ülkenin bu kritik dönemecinde kabul edilemez. CHP'den beklenen, yalan ve iftiraya dayanan söylemleri terk edip, milli menfaatler etrafında kenetlenmiş, tutarlı ve saygın bir muhalefet sergilemesidir. Aksi takdirde, tarih önünde hem siyasi hem de ahlaki bir hezimetle anılacaklardır."