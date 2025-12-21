AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Yozgat Stadyumu'nun açılışına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Yozgat Stadyumu'nun açılış törenine katıldı.

Yapımı tamamlanan Yozgat Stadyumu'nun açılış programına, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la birlikte katılan Zorlu, burada yaptığı konuşmada, bu kentte doğmuş, bu topraklarda büyümüş biri olarak açılışını yaptıkları bu güzel eserin kendisini çocukluğuna götürdüğünü söyledi.

Çocukluğunda böyle tesislerin olmadığını ifade eden Zorlu, kimi zaman okul bahçesinde, kimi zaman boş buldukları bir arsada, bazen bir yol üstünde arkadaşlarıyla kurdukları sahalarda futbol oynadıklarını anımsattı.

O günlerin kendileri için farklı bir anlam taşıdığını vurgulayan Zorlu, "Çünkü verdiğimiz bu emek yarınlar için disiplinin, mücadele etme ruhunun da bize aşılandığı o günlerdi, güzel anlardı. O gün birlikte olduğumuz arkadaşlarımızın pek çoğuyla bugün Ankara'da, farklı yerlerde ülkemizin önemli kuruluşlarında birlikte vatanımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Yani Yozgat dediğimiz zaman esasında mücadele ruhu, kadirşinaslık ve birliktelik duygusu her zaman bu toprakları yücelten değerlerimiz olmuştur." diye konuştu.

Zorlu, bu güzel eserin, gençlerin ter döktüğü, mücadele ettiği ve alkışlarla bu terin karşılığını aldığı bir tesis olacağını belirtti.

Futbol kulübünün başarısı arttıkça tesisin de büyümeye devam edeceğini kaydeden Zorlu, "İnanıyoruz buna ve burada bir Yerköy doğumlu kardeşiniz olarak da bakanımızdan bir söz de aldık, belediye başkanımız bize aktarmıştı. İnşallah yarı olimpik yüzme havuzu ve oradaki stadyumumuzun tribünlerini yapmak konusunda da Sayın Bakanımızdan bu taahhüdü aldık. Yerköy'ümüze de hayırlı olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde eğitimden sağlığa, enerjiden ulaştırmaya, savunma sanayisine varıncaya kadar pek çok başlıkta ülkenin çok güçlü atılımlar yapmaya devam ettiğini belirten Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyeti, savunma sanayisi ihracatında 11. sıraya gelmiş. İnşallah yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilk 10 arasına girerek dünyada sadece ülkemiz için değil, bölgemiz için de huzuru, barışı, güveni tesis edecek ülke olmaya devam edecek. Bu birliktelik ruhuyla inşallah Türkiye Yüzyılı hedefimizi Türk dünyası yüzyılına taşıyan büyük bir vizyonu ve sorumluluğu da yine harekete geçirmiş bulunuyoruz. Ben bu güzel eser sebebiyle bu önemli stadyumu şehrimize kazandıran başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza ve geldiği günden itibaren Yozgat'ımız için çalışmaya devam eden Sayın Valimize, milletvekillerimize ve tüm protokol üyelerimize, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."