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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: "Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrolleri’ne ortaklık verilmesi tarihe geçmiştir"

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri İle İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrolleri’ne ortaklık verilmesi, 102 yıl sonra Kerkük’te bir Türkmen valinin görev almasıyla eş zamanlı biçimde tarihe geçmiştir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrolleri'ne ortaklık verilmesi, 102 yıl sonra Kerkük'te bir Türkmen valinin görev almasıyla eş zamanlı biçimde tarihe geçmiştir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ile bugün Türkiye ve Irak arasında imzalanan anlaşmalar, sadece yakın coğrafyamızı değil Kafkaslar'dan Hazar'a kadar uzanan geniş bir jeo-stratejik alanı ve özellikle gönül coğrafyamızı yakından ilgilendirmektedir. Öyle ki enerji ve ulaştırma başlıklarında varılan anlaşmalar tarihi niteliktedir. Kerkük üretim sahasında Türkiye Petrolleri'ne ortaklık verilmesi, 102 yıl sonra Kerkük'te bir Türkmen valinin görev almasıyla eş zamanlı biçimde tarihe geçmiştir. Bununla birlikte Kalkınma Yolu projesinin resmen hayata geçiriliyor olması Türkiye'yi küresel etki gücü daha da artan bir geçiş merkezi haline getirmektedir. ve bu süreç, gerek ülkemizde gerekse bölgemizde barış, huzur ve refah esaslı yeni bir dönemin de işaretidir. Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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