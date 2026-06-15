Zorlu'dan Şuşa Beyannamesi yıl dönümü mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Şuşa Beyannamesi'nin yıl dönümünde kardeşlik ve dayanışmamızın daha da güçlenerek geleceğe taşınmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Zorlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı.

"Şuşa Beyannamesi'nin yıl dönümünde kardeşlik ve dayanışmamızın daha da güçlenerek geleceğe taşınmasını diliyorum." ifadesini kullanan Zorlu, bu bağın en güçlü nişanesinin "tek millet" şiarının dünyaya gösterdiği Karabağ Zaferi olduğuna dikkati çekti.

Bu zaferin Türkiye ve Azerbaycan'ın beraber olduğunda nasıl bir duruş sergileyebildiğinin tecessüm etmiş hali olduğunu aktaran Zorlu, şunları kaydetti:

"Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in kararlı iradesiyle müttefiklik düzeyine gelmiş olan ilişkilerimiz sadece bölgemizde değil, Asya'dan Avrupa'ya birçok stratejik alanda sonuçlar üretmektedir. Türkiye ve Azerbaycan olarak ortak tarih kitabı hazırlanması konusunda çalışmalara başladığımızı da buradan müjdelemek istiyorum. Kadim coğrafyamızda barış, refah ve huzurun inşasını hazırlayacak olan devlet anlayışımızla ebedi kardeşliğimiz daim olsun diyorum."