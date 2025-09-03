Zeybekci: Emanete İhanet Etmeyiz

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Birileri gibi emanete ihanet eden bir yapımız hiç olmadı. Bu ülkenin, bu milletin bize emanet ettiğine ne ihanet ederiz, ne de ihanet ettiririz." dedi.

Zeybekci, Kilis Valisi Tahir Şahin'i ziyaretin ardından Polisevi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" toplantısında yaptığı konuşmada, parti olarak Türkiye'nin her yerinde hizmet aşkıyla çalıştıklarını ifade etti.

Ülkeyi her zaman daha ileriye taşımak için mücadele ettiklerini dile getiren Zeybekci, "Birileri gibi yüz kızartıcı suçumuz hiç olmadı. Birileri gibi emanete ihanet eden bir yapımız hiç olmadı. Bu ülkenin, bu milletin bize emanet ettiğine ne ihanet ederiz, ne de ihanet ettiririz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin gönlünde taht kurduğunu ifade eden Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yolda herkesin elini sıkacak, her bireye dokunacağız. Biz arkamızdaki, yanımızdaki eserlerimizi şu andaki projelerimizi zaten öne koyacağız ve diyeceğiz ki biz yaptık, ve yine biz yapıyoruz. Biz çözeceğiz, Recep Tayyip Erdoğan yapacak yine. Rabbim inşallah bir dönem daha bu memlekete, bu millete, bu ülkeyi hizmet etmeyi nasip etsin ona."

Programa, AK Parti Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı İlknur Denizli, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı ile partililer katıldı.