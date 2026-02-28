Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan "28 Şubat" paylaşımı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Demokrasi tarihimizde karanlık bir sayfa olarak yer alan 28 Şubat süreci, milletin inancına, kimliğine ve tercihine yönelen baskıların sembolü olarak tarihe geçmiştir.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Demokrasi tarihimizde karanlık bir sayfa olarak yer alan 28 Şubat süreci, milletin inancına, kimliğine ve tercihine yönelen baskıların sembolü olarak tarihe geçmiştir." ifadesini kullandı.

Yayman, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 28 Şubat'ın demokrasinin kara lekesi olduğunu ifade etti.

"Demokrasi tarihimizde karanlık bir sayfa olarak yer alan 28 Şubat süreci, milletin inancına, kimliğine ve tercihine yönelen baskıların sembolü olarak tarihe geçmiştir." değerlendirmesinde bulunan Yayman, o dönemde millet iradesini gölgelemeye çalışan anlayışın, toplumun değerlerini yok sayarak Türkiye'nin demokratik yürüyüşünü durdurmaya çalıştığını kaydetti."

Bu toprakların mayasında teslimiyet değil, dirayet olduğunu vurgulayan Yayman, milletin sabırla, kararlılıkla ve inançla demokrasiye sahip çıktığını, vesayet odaklarının kurmak istediği düzenin kalıcı olamayacağını açıkça gösterdiğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye, yıllar içinde bu anlayışın izlerini silerken güçlü bir liderlik ve kararlı bir siyasi iradeyle yeni bir döneme adım atmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade, milletin değerleriyle barışık bir Türkiye'nin inşasında önemli bir dönüm noktası olmuştur. Nitekim 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir kez daha görülmüştür ki bu millet, iradesine uzanan her eli karşısında dimdik duracak cesarete ve kararlılığa sahiptir. Bugün bize düşen görev, geçmişte yaşananları unutmadan demokrasimize, özgürlüklerimize ve millet iradesine daha güçlü sahip çıkmaktır, demokratik reformları kurumsallaştırmaktır. Çünkü bu ülkenin gerçek sahibi de geleceğini belirleyecek olan da aziz milletimizin kendisidir. Milletimizin gücünün üstünde hiçbir güç yoktur."

Kaynak: AA / Aynur Ekiz
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı

Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı
Yeni düzenlemenin ilk cezaları yazıldı! Kaçan sürücüye ömrü boyunca unutamayacağı yaptırım

Trafikte yeni dönem başladı! Bu cezayı ömrü boyunca unutamayacak
Önüne geleni yeniyor! Farioli'nin Porto'sunu tutabilene aşk olsun

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni ezip geçiyor
Ronaldo'nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı

2 çocuğunun annesi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı

Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı
Pereira'dan Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?

Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?
İsrail'in saldırısı sonrası akıbeti merak edilen Hamaney'den haber var

Akıbeti merak edilen Hamaney'den haber var