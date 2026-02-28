AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan "28 Şubat" paylaşımı Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Demokrasi tarihimizde karanlık bir sayfa olarak yer alan 28 Şubat süreci, milletin inancına, kimliğine ve tercihine yönelen baskıların sembolü olarak tarihe geçmiştir." ifadesini kullandı.

Yayman, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 28 Şubat'ın demokrasinin kara lekesi olduğunu ifade etti.

"Demokrasi tarihimizde karanlık bir sayfa olarak yer alan 28 Şubat süreci, milletin inancına, kimliğine ve tercihine yönelen baskıların sembolü olarak tarihe geçmiştir." değerlendirmesinde bulunan Yayman, o dönemde millet iradesini gölgelemeye çalışan anlayışın, toplumun değerlerini yok sayarak Türkiye'nin demokratik yürüyüşünü durdurmaya çalıştığını kaydetti."

Bu toprakların mayasında teslimiyet değil, dirayet olduğunu vurgulayan Yayman, milletin sabırla, kararlılıkla ve inançla demokrasiye sahip çıktığını, vesayet odaklarının kurmak istediği düzenin kalıcı olamayacağını açıkça gösterdiğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye, yıllar içinde bu anlayışın izlerini silerken güçlü bir liderlik ve kararlı bir siyasi iradeyle yeni bir döneme adım atmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade, milletin değerleriyle barışık bir Türkiye'nin inşasında önemli bir dönüm noktası olmuştur. Nitekim 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir kez daha görülmüştür ki bu millet, iradesine uzanan her eli karşısında dimdik duracak cesarete ve kararlılığa sahiptir. Bugün bize düşen görev, geçmişte yaşananları unutmadan demokrasimize, özgürlüklerimize ve millet iradesine daha güçlü sahip çıkmaktır, demokratik reformları kurumsallaştırmaktır. Çünkü bu ülkenin gerçek sahibi de geleceğini belirleyecek olan da aziz milletimizin kendisidir. Milletimizin gücünün üstünde hiçbir güç yoktur."