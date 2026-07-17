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Ali İhsan Yavuz: Bir yiğit geldi Erdoğan, terör bu noktaya geldi daha da bitecek

Ali İhsan Yavuz: Bir yiğit geldi Erdoğan, terör bu noktaya geldi daha da bitecek
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Tunceli'deki toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde terörle mücadelede önemli adımlar atıldığını belirterek, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin kararlılıkla devam edeceğini söyledi. Yavuz, yerli İHA ve SİHA'ların terörle mücadeledeki rolüne vurgu yaparak Selçuk Bayraktar'a teşekkür etti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, teröre ilişkin, "Bir yiğit geldi Recep Tayyip Erdoğan, siz de arkasında oldunuz terör bu noktaya geldi daha da bitecek." dedi.

Partisinin Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete ve memlekete hizmetkarlık etmeyi siyaset olarak gördüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millet, memleket, coğrafya ve insanlık için gece gündüz çalıştığını belirten Yavuz, "Bütün bu uğraşlarını her seferinde canını ortaya koyarak, ölümü göze alarak yapıyor. Şu son yapılan Terörsüz Türkiye süreci bile çok önemli bir hamle ve onu bütün yüreğinden isteyerek yaptığını hissediyorsunuz. Zaten bir şey yürekten yapılmayınca anlam da bulmuyor." ifadesini kullandı.

Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok engeli ortadan kaldırdığını, kalan engelleri de kaldırmaya devam edeceklerini dile getirerek, "Terörsüz Türkiye" sürecinin de bu hedef doğrultusunda yürütülen önemli bir adım olduğunu söyledi.

Yavuz, şunları ifade etti:

"Pertek'e gittik, Ovacık'a gittik. Çok güzel yerler, ama arkadaşlar dediler ki 'kolay değildi eskiden buralara gitmek'. Bir yiğit geldi Recep Tayyip Erdoğan, siz de arkasında oldunuz terör bu noktaya geldi daha da bitecek. Daha da kardeşlik iklimi bütün Türkiye'ye hakim olacak hiç endişe etmeyin. Ama buralara nasıl geldik? FETÖ terör örgütü içimize geldi, saplandı. Biz doğru düzgün terörle mücadeleyi yapamadık. İHA, SİHA olmadan terörle mücadele olur mu? Yapamadık, İsrail vermedi. Verdi, tamir etmedi. Çalışanı da bizden önce başka yerlere bilgiyi gönderdi. Gittik Amerika'ya hatırlayın Predator'dü ismi. Vermedi. Niye vermedi? Çünkü o terörün daha da kökleşmesini istiyor. Kavganın daha da derinleşmesini istiyor. Türkiye bölünsün istiyor, vermedi.

Geldi bir Selçuk Bayraktar. Allah onu iki cihanda aziz etsin. Arkasında Recep Tayyip Erdoğan gibi biri şimdi TUSAŞ'ta öyle başka şirketler de var. İHA'nın, SİHA'nın en kralını yaptı. Dünyanın en iyisiyiz Allah'ın izniyle. Yapılamaz denilenler yapıldı, olamaz denilenler oldu. Nasıl oldu? Her seferinde ölüm göze alınarak oldu."

Ak Parti Tunceli İl Başkanı Hakan Özer de teşkilatlarının gücünü istişare kültüründen aldığını belirterek, birlik ve beraberliği güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Yavuz ve beraberindekiler, program kapsamında 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda düzenlenen aşure dağıtımına katıldı, ardından AK Parti Tunceli İl Başkanlığı ile Tunceli Valiliğini ziyaret etti.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
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