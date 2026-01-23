Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, partisinin Antalya İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, niyetlerinin millete, memlekete hizmet ve hizmetkarlık etmek olduğunu belirterek, "Niyetimiz hem şehrimizi hem ülkemizi daha yaşanabilir bir ülke ve şehir haline getirebilmek için uğraş vermektir.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, niyetlerinin millete, memlekete hizmet ve hizmetkarlık etmek olduğunu belirterek, "Niyetimiz hem şehrimizi hem ülkemizi daha yaşanabilir bir ülke ve şehir haline getirebilmek için uğraş vermektir." dedi.

Yavuz, Kepez ilçesindeki Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'ndeki İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Antalya'nın teşkilatçılık anlayışı noktasında örnek bir şehir olduğunu söyledi.

Siyasetin çözmek, dönüştürmek, geliştirmek, pranga varsa koparmak, zincir varsa söküp atmak demek olduğunu belirten Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 yıldır prangaları söküp attığını dile getirdi.

Bugün bir araya gelen herkesin ne kadar mühim bir iş yaptığının farkında olduğunu belirten Yavuz, "Hayatımın sonuna kadar bu çizgide kalacağım. Sebebi şu, Ayasofya'yı açmış ya 'Burası benim tapulu malım' demiş ya hükümranlık yetkisini haykıra haykıra ortaya koymuş ya ondan. 'Tapusu benim' demenin adıdır orayı açmak. O kadar mühim bir meseledir." diye konuştu.

"Niyetimiz Kızıl Elma'dır, İ'la-yi Kelimetullah'tır"

Yavuz, Erdoğan'ın yolunun hayatlarının sonuna kadar yolları olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bütün bu işler nasıl anlam kazanır? Niyetinizin halis olmasıyla anlam kazanır. Şöyle bir söz var 'İkisi de kapıya doğru koşuyordu. Ama biri günahtan kaçmak için biri günaha girmek için.' Baktığınızda aynı iş yapılıyor. Ama niyet onu o kadar farklı hale getiriyor ki. Niyetler o kadar önemli. O zaman niyetimizi tazeleyeceğiz. Niyetimiz millete, memlekete hizmet ve hizmetkarlık etmektir. Niyetimiz hem şehrimizi hem ülkemizi daha yaşanabilir bir ülke ve şehir haline getirebilmek için uğraş vermektir. Niyetimiz Kızıl Elma'dır, İ'la-yi Kelimetullah'tır, millete hizmettir, Rabbimizin rızasını kazanmaktır. Niyet buysa yaptığımız iş çok önemli."

Bu niyetlerin karşılığında sadece milletin desteğini, Allah'ın rızasını beklediklerini vurgulayan Yavuz, teşkilat mensuplarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duruşu nasılsa öyle bir duruş sergilemeleri gerektiğini söyledi.

"Daha çok çalışmalıyız, daha çok emek vermeliyiz"

Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Menderes Türel de Antalya'nın eskiden hizmet ve eserlerle anıldığını ama Ak Parti'nin yerel yönetimlerde olmadığı süreçte kentin olumsuz konularla adının geçtiğini söyledi.

Bu görüntülerden memnun olmadığını belirten Türel, "Bizler hep birlikte Antalya'nın yaşadığı bu olumsuzlukları hak etmediğini ifade ediyoruz. Daha çok çalışmalıyız, daha çok emek vermeliyiz." dedi.

Konuşmaların ardından Yavuz başkanlığında Antalya İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'na geçildi.

Programa, AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Ethem Taş, Atay Uslu, Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Politika
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davasında karar
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı

İmralı görüşmesinin tutanakları 2 ay sonra yayınlandı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı

Vicdansız hemşire hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4 aylık tazminat alabilirsiniz

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4 aylık tazminat alabilirsiniz
Galatasaray-Atletico Madrid maçına giden İspanyol taraftarın paylaşımı viral oldu

Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! Düşülen not viral oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4 aylık tazminat alabilirsiniz

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4 aylık tazminat alabilirsiniz
Dünyanın en basit ilacı ülkede krize yol açtı! İhracatı bile yasakladılar

Dünyanın en basit ilacı krize yol açtı! İhracatı bile yasakladılar
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı