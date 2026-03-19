AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Eskişehir'de iftar programlarına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Eskişehir'de düzenlenen iftar programlarında teşkilat mensupları, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Yalçın, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan'la birlikte katıldı.

Yalçın ve Gürcan'a, AK Parti MKYK Yedek Üyesi Mürsel Çavdar ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak da eşlik etti.

Teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleşen programın ardından Yalçın ve Gürcan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Dede Korkut Parkı'nda kurulan iftar çadırında şehit aileleri ve gazilerle buluştu.

Programların sonunda, teşkilat mensuplarına, şehit ailelerine ve gazilere teşekkür edildi.