AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Eskişehir'de konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Son derece başarılı bir süreç, son günlerde hızla yürütülüyor. TBMM de bu terörle mücadeleye, 'Terörsüz Türkiye' sürecine elinden gelen katkıyı veriyor." dedi.

Partisinin, Dede Korkut Parkı'nda düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Yalçın, ağustos aylarının Türk tarihinde izleri silinemez etkiler bıraktığını söyledi.

Ak Parti'nin 14 Ağustos 2002'de kurulduğunu anımsatan Yalçın, "Biz burada toplananlar ve Türkiye'de vicdan sahibi olan insanlar olarak biliyoruz ki Ak Parti'nin 14 Ağustos 2002'de kurulmuş olması, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli olaylarından bir tanesidir. 24 yılın içerisinde AK Parti hem icraatlarıyla hem de toplumun geneline yaygınlaştırdığı, özgürlük ve demokrasi havasıyla Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir devrim yaratmıştır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı bir inisiyatifle Türkiye Yüzyılı'nın ortaya çıktığını belirten Yalçın, "Biliyorsunuz bu ülkede biz 40 yılı aşkın bir süredir, neredeyse yarım yüzyıldır terörle mücadele veriyoruz. Kanımızla, canımızla mücadele verdik. Önemli ekonomik kayıplara uğradık. Asla yılmadık, teröre karşı asla Türkiye'yi en zor zamanlarında bile teslim etmedik. Şimdi terörle mücadelenin en başarılı dönemlerinden birisini yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, şunları kaydetti:

"Son derece başarılı bir süreç, son günlerde hızla yürütülüyor. TBMM de bu terörle mücadeleye, 'Terörsüz Türkiye' sürecine elinden gelen katkıyı veriyor. İnşallah, önümüzdeki dönemde Türkiye artık gelişmiş ülkeler gibi terörle anılmayan, vatandaşlarının terör endişesi olmadan yaşayabildikleri bir ülke konumuna çok kısa süre içerisinde kavuşacaktır. Bunu sağladığımızda, Türkiye'yi son prangasından da kurtardığımızda Türkiye, sadece Türkiye için değerli olmaktan çıkıp, tüm dünya için değerli olan bir ülke konumuna gelecektir."

"Türkiye güven, istikrar ve kalkınmayla anılan bir ülke olmuştur"

TBMM Yapay Zeka Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez de Türk milletinin asıl gücünün birlik ve beraberliği olduğunu vurguladı.

Geçmişte işgalcilere karşı omuz omuza veren milletin, teröre karşı da aynı kararlılıkla durduğunu ifade eden Dönmez, "Çok şükür, yıllarca bu milleti yaralayan, ocaklara ateş düşüren PKK, artık silah bırakmak zorunda kalmıştır. Türkiye terörle anılan değil güven, istikrar ve kalkınmayla anılan bir ülke olmuştur." dedi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ise Gazze'nin yalnız olmadığını, Filistin'in sahipsiz kalmayacağını dile getirdi.

Gürcan, dünyanın gözünü kapattığı bu zulme göz yummayacaklarını belirterek, "Vicdanını kaybetmiş küresel sistemin karşısında biz duracağız. Tarih boyunca hiçbir zulme boyun eğmemiş, hiçbir feryada sessiz kalmamış bir milletin evlatları olarak bugün de mazlumun yanındayız. Susmayacağız, unutturmayacağız, vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu da muhalefetin milletin sorunlarına çözüm üretmek yerine koltuk kavgaları ve günü kurtarma hesaplarıyla meşgul olduğunu anlattı.

Muhalefeti eleştiren Hatipoğlu, "Bir gün söylediklerini, ertesi gün inkar ediyorlar. Söyledikleri 10 şeyden 9'u yalan, 1 tanesi de şaibeli. Tutarsız, vizyonsuz, milletin derdinden uzak siyaset anlayışı ile ülkeyi yönetmeye talip oluyorlar. Buradan açık konuşayım, kimse CHP'li belediyelerden AK Parti standartlarında bir hizmet beklemesin. Bizim belediyeciliğimiz, planı olan, vizyonu olan, bütçe disiplini, şeffaflığı, ehliyeti olan bir belediyeciliktir." ifadesini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ise AK Parti'nin milletin içinden doğmuş, milletin özlemlerini siyaset sahnesine taşımış bir medeniyet ve hizmet hareketi olduğunu anlattı.

Toplantıya, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Engin Vural, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya ve teşkilat mensupları katıldı.