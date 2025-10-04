AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Hamas'ın Trump'ın Gazze planına ilişkin açıklamasını değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Gazze planına dair Hamas'ın tepkisinin, bölgede kalıcı istikrar arayışına dair önemli bir "fırsat penceresi" oluşturduğunu belirtti.

Sırakaya, NSosyal hesabından, Hamas'ın, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'de ateşkes planına ilişkin açıklamasına yönelik paylaşım yaptı.

"ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı plana dair Hamas'ın tepkisi, bölgede kalıcı istikrar arayışına dair önemli bir fırsat penceresi oluşturmuştur." değerlendirmesinde bulunan Sırakaya, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'deki tarihi çağrısı ve Beyaz Saray'daki Erdoğan ile Donald Trump görüşmesinde ortaya konulan diplomatik iradenin, bugün Gazze'de akan kanın durması ve bölgede kalıcı barışın tesisine büyük katkı sağladığını müşahede ediyoruz. İsrail'in geçmişte olduğu gibi barış koşullarını ihlal etmeden, Hamas'ın ortaya koyduğu barış çerçevesine uygun hareket etmesi, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşması ve Gazze'nin yeniden imar edilmesi süreci, bölgesel barış için hayati önemdedir. Gerçek ve sürdürülebilir barışın yolu, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm platformlarda dile getirdiği iki devletli çözümden geçmektedir. Bu sürece uluslararası toplumun güçlü desteği, insanlık onuru, barış ve huzuru için şarttır."