AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama yıl dönümüne ilişkin paylaşım Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin, "Milletine adanmış ömrü, vesayeti yıkan cesareti, mazlumların sesi ve ümmetin umudu oluşu için kendisine minnettarız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın doğrudan seçtiği ilk cumhurbaşkanı olarak göreve başlamasının 11'inci yıl dönümüne ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Sırakaya, şunları kaydetti:

"Necip milletimizin iradesiyle seçilen ilk Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlaması, sadece bir seçim değil, vesayet zincirlerinin kırıldığı, milli iradenin tam anlamıyla tecelli ettiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Milletine adanmış ömrü, vesayeti yıkan cesareti, mazlumların sesi ve ümmetin umudu oluşu için kendisine minnettarız. Türkiye Yüzyılı'na giden bu yolda, milletine adanmış bir liderin arkasında olmaktan gurur duyuyoruz."