AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, görevi Belgin Uygur'a devretti
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Cumhuriyet'le ilgili sözleri nedeniyle görevinden istifa eden Mahir Ünal'ın yerine AK Parti'nin Grup Başkanvekilliği görevine getirilen Özlem Zengin, Genel Başkan Yardımcılığı görevini ise Belgin Uygur'a devretti.
Bir kitap fuarından "Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" sözleriyle tepkileri üzerine çeken Mahir Ünal, AK Parti grup başkanvekilliği görevinden istifa etti. Mahir Ünal'dan boşalan Grup Başkanvekilliği görevine de Özlem Zengin getirildi.
GÖREVİNİ BELGİN UYGUR'A DEVRETTİ
AK Parti'nin Grup Başkanvekilliği görevine getirilen Özlem Zengin, Genel Başkan Yardımcılığı görevine ise Belgin Uygur getirildi. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen devir teslim töreni ile Özlem Zengin Genel Başkan Yardımcılığı görevini Belgin Uygur'a devretti.