AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, görevi Belgin Uygur'a devretti Politika Haberleri Cumhuriyet'le ilgili sözleri nedeniyle görevinden istifa eden Mahir Ünal'ın yerine AK Parti'nin Grup Başkanvekilliği görevine getirilen Özlem Zengin, Genel Başkan Yardımcılığı görevini ise Belgin Uygur'a devretti. Bir kitap fuarından "Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" sözleriyle tepkileri üzerine çeken Mahir Ünal, AK Parti grup başkanvekilliği görevinden istifa etti. Mahir Ünal'dan boşalan Grup Başkanvekilliği görevine de Özlem Zengin getirildi. GÖREVİNİ BELGİN UYGUR'A DEVRETTİ AK Parti'nin Grup Başkanvekilliği görevine getirilen Özlem Zengin, Genel Başkan Yardımcılığı görevine ise Belgin Uygur getirildi. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen devir teslim töreni ile Özlem Zengin Genel Başkan Yardımcılığı görevini Belgin Uygur'a devretti. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Belgin Uygur Özlem Zengin Mahir Ünal AK Parti Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, görevi Belgin Uygur'a devretti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.