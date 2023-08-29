AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, muhalefetin kafa karışıklığı içinde olduğunu belirterek, bu duruşun millet için bir talihsizlik olduğunu söyledi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri: "Muhalefet ciddi bir kafa karışıklığı içerisinde"

ARDAHAN - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Muhalefet ciddi bir kafa karışıklığı içerisinde. Onların bu duruşu millet için bir talihsizlik." dedi.

AK Parti Ardahan il başkanlığı toplantı salonunda partililerle bir araya gelen İleri, seçim olsa da olmasa da her daim sahada olacaklarını söyledi.

Türkiye Yüzyılına yüksek enerjiyle yürüdüklerini belirten ileri, " 'Türkiye Yüzyılı', vizyon işi, ve hükümetimizin icraatları ile ilgili bir konu. Ama bunun yanında aynı zamanda kaliteli yerel yönetim, görev bilinci olan belediye başkanlarının görev başında olmasına da bağlı bir konu. İnşallah bizler bu noktada da emaneti alacağız ve yolumuzda yürümeye devam edeceğiz."

Muhalefetin ciddi bir kafa karışıklığı içerisinde olduğunu söyleyen İleri, "Bizler seçimin hemen akabinde Cumhurbaşkanımızın talimatı ile AK Parti kadroları olarak sahadaki görevlerimizin başına döndük. ve çok ciddi bir enerji ile çalışmaya devam ediyoruz. Tüm bunlar olurken karşımızdaki muhalefetin halini ibretle, biraz da tırnak içinde 'üzüntü' ile izliyoruz. Çünkü biz de biliyoruz ki bu millet, böyle bir muhalefet anlayışını kesinlikle hak etmiyor. Muhalefet ciddi bir kafa karışıklığı içerisinde, ciddi bir huzursuzluk içerisinde. Daha henüz seçimi kaybettiğini dahi açık ve net bir şekilde kabullenemeyen ve bunca olumsuzluğa rağmen büyükşehirlerde başarılı bir belediyecilik ortaya koyduğu yanılsamasına teslim olan ve bu anlamda da gerçeklikten kopmuş olan her türlü hizmete, atılıma, ilerlemeye istemezuh demenin ötesinde ortaya gerçek anlamda bir siyaset anlayışı koyamayan bir muhalefet anlayışı var. Onların bu duruşu millet için bir talihsizlik. Ancak bizler ortaya koyduğumuz vizyonla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve ortaya koyduğumuz enerji, sanayi, savunma sanayi politikalarımız ile bu milleti kalkındırmaya devam edeceğiz. ve bu milletle aramıza kimsenin girmesine de izin vermeyeceğiz" dedi.

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç ve İl Başkanı Ersin Yılmaz'ın da katıldığı toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.