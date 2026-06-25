Şehit kızının hayali gerçek oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, şehit Ubeydullah Demir'in kızı Ruzan Demir ve Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya ile görüştü.

Kaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Hakkarili bir şehit kızı olan Ruzan Demir'in en büyük hayalini gerçeğe dönüştürdük. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdogan'la tanıştırdığımız Ruzan kardeşimiz ve Hakkari İl Başkanı'mız Zeydin Kaya'yı Genel Merkezimizde misafir ettik. Şehitlerimizin emaneti olan kıymetli ailelerinin yanındayız, daima biriz, beraberiz."