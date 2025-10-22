Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan CHP'ye Sert Eleştiriler

Fatma Betül Sayan Kaya, Şanlıurfa'daki toplantıda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik eleştirilerde bulunarak, Cumhurbaşkanı'na yapılan saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Kaya, siyasetteki seviyenin düştüğünü belirtti ve 'Yassıada zihniyetine bu millet asla geçit vermeyecektir' dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Ana muhalefet partisinin genel başkanı ve grup başkanvekilleri çok saygısızca, küstahça, alçakça Cumhurbaşkanımıza, bu milletin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanına hadsiz ifadelerle saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımız helal oylarla, demokratik şekilde seçilmiş bu milletin öz evladıdır. Bu çirkin saldırılar kimsenin haddi değildir. Yassıada zihniyetine bu millet asla geçit vermeyecektir" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Şanlıurfa'da düzenlenen AK Parti Kadın Kolları Güneydoğu Sosyal Politikalar Bölge Toplantısı'na katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Kaya, Özgür Özel'e yönelik eleştirilerde bulunarak, "Yassıada zihniyetine bu millet asla geçit vermeyecektir. Sanki ellerinden cebren, hileyle bir şey alınmış gibi utanmazca konuşuyorlar. Maalesef siyasette seviyenin bu kadar düştüğü bir dönemi yaşamaktan bir kadın siyasetçi olarak gerçekten utanç duyuyorum" dedi.

Kaya, AK Parti'nin 24 yıldır kardeşliği çoğaltarak, büyüterek bugünlere geldiğini belirtti. Siyaseti bir kariyer olarak değil, millete hizmet aracı olarak gördüklerini ifade eden Kaya, Türkiye Yüzyılı'nda AK Parti kadrolarının gece gündüz demeden hizmet yarışında olduklarını söyledi. Şanlıurfa teşkilatının uyum içinde çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaya, "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"'Terörsüz Türkiye', ülkemiz adına çok önemli bir sürecin adıdır. Cumhur İttifakı'nın kararlı duruşu ve dikkatli siyasetiyle bu süreç yol almaya devam ediyor. Unutmayalım ki, ülkemizin en ufak bir güçsüzlük anında terör yapıları dış güçlerle iş birliği içinde harekete geçecektir. Bu nedenle hep birlikte birlik ve beraberliğimize sahip çıkmak zorundayız."

'ÇİRKİN SALDIRILAR KİMSENİN HADDİ DEĞİL'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e eleştirilerini sürdüren Kaya, sözlerini şöyle devam etti:

"Ana muhalefet partisinin genel başkanı ve grup başkanvekilleri çok saygısızca, küstahça, alçakça Cumhurbaşkanımıza, bu milletin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanına hadsiz ifadelerle saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımız helal oylarla, demokratik şekilde seçilmiş bu milletin öz evladıdır. Bu çirkin saldırılar kimsenin haddi değildir. Yassıada zihniyetine bu millet asla geçit vermeyecektir. Maalesef siyasette seviyenin bu kadar düştüğü bir dönemi yaşamaktan kadın bir siyasetçi olarak gerçekten utanç duyuyorum. Bu kadar seviyesizliğin sebebi, maalesef CHP zihniyetidir."

