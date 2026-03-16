AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "15 yaşından küçük evlatlarımızın sosyal medya platformlarında beyinlerini heba etmelerinin önüne geçmeyi amaçlıyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, "15 yaşından küçük evlatlarımızın sosyal medya platformlarında beyinlerini heba etmelerinin önüne geçmeyi amaçlıyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Çocuk Gülerse Dünya Güler' iftar programına katıldı. Genel Başkan Yardımcısı Kaya, programa katılan yaklaşık 500 çocukla birlikte iftarını yaptıktan sonra açıklamalarda bulundu. Çocuk denilince tüm dünyada akan suların durması gerektiğini ve bütün dünyanın bir çocuk için her şeyin en güzelini düşünmesi gerektiğini belirten Kaya, "Ancak bugün görüyoruz ki dünyanın hiçbir yerinde çocukların hakları eşit değil. Küresel siyasetin çocukları da ayrıştırdığını görüyoruz. Sarı saçlı, mavi gözlü çocuklar diğerlerinden maalesef ayrıştırılıyor. Kendi çocuklarının saçının teline zarar gelse kıyameti koparanlar, katlettikleri evlatların hesabını asla ve asla vermiyorlar. Türkiye, din, dil, ırk ayrımı olmaksızın dünyanın bütün çocukları için mücadele veriyor. Türkiye, dünyanın bütün çocuklarının gülmesi için onların hepsinin huzurla ve refahla geleceğe ulaşması için mücadele veriyor. Bugün dünyanın bütün çocuklarının yüzünü güldürmek için dünyada mücadele eden bir adam var, o da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

AK Parti olarak yaptıkları her projede ya da çalışmada çocukların ana eksende tutulduğunu ifade eden Kaya, deprem bölgesinin inşasında çocuklar için sosyalleşebilecek alanları da hiçbir zaman göz ardı etmediklerini kaydetti.

Küreselleşen dünyada dijitalleşmenin çocuklar için büyük imkanlar sağlamasının yanı sıra büyük tehditleri de içerisinde barındırdığını vurgulayan Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın aklı ve kalbi, muhakeme yeteneğini yerine getirmekten ziyade zaman zaman o dijital dünyada mahrum bırakılıyor. Okuyan, araştıran ve sorgulayan çocuklarımız yerine dijital dünyanın adeta beynini uyuşturduğu çocuklar bu dünyanın en büyük tehdidi ama biz dijitalleşen dünyada da çocuklarımızı korumak için yeni bir yasal düzenlemeyi icra edeceğiz. 15 yaşından küçük evlatlarımızın sosyal medya platformlarında uzun sürelerle beyinlerini heba etmelerinin önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Burada da ana hedefimiz çocuklarımızın aklını, kalbini ve muhakeme yeteneğini en iyi düzeyde muhafaza etmek ve onların gelişimlerini en iyi şekilde tamamlamaları için tehditlerden uzak kalmalarını sağlamaktır." - ANKARA

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı

Günlerdir gözaltındaydı! Bir CHP'li belediye başkanı daha tutuklandı
Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı

Dünyanın bir yerinde daha çatışma! Başkenti savaş uçaklarıyla vurdular
Avusturya'da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı

Türk aileye alçak saldırı! Kapıyı açar açmaz çığlık attı
Aylar sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe Osimhen'i isteyince olanlar olmuş

Fenerbahçe Osimhen'e masaları yumruklatmış
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ortaylı'nın tabutunun başında dua etti

İlber Hoca'ya veda! Tabutun başında dua eden isim, dikkat çekti
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
Avusturya'da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı

Türk aileye alçak saldırı! Kapıyı açar açmaz çığlık attı
İlber Ortaylı'nın cenazesinde büyük ayıp

Cenazede büyük ayıp
Bahçeli'den Özgür Özel'e sürpriz telefon

Bahçeli'den Özel'e sürpriz telefon